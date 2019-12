Sparks vuelven con un rotundo mensaje en “Please Don’t Fuck Up My World”

Todo unos veteranos como Sparks están preparando nuevo disco para el año 2020, y desde su veteranía, tienen un mensaje clarísimo que lanzarnos a través de su nueva canción: Por favor, no jodáis nuestro mundo. Así literalmente se titula este tema que acaban de estrenar, Please Don’t Fuck Up My World, y que ya podemos escuchar a continuación. Además, cómo os decíamos, el dúo formado por los hermanos Mael publicará nuevo trabajo el año que viene, que será el vigésimocuarto de una larga trayectoria que arrancó allá por el año 1971. Larga vida a Sparks y los mensajes de concienciación como éste.