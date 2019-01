Sound Isidro 2019: 80 artistas en cerca de 40 eventos

Sound Isidro vuelve por quinto año consecutivo reivindicándose como un evento que transgrede y trasciende la idea de festival. Como nos recuerdan sus organizadores, “no es un ciclo de conciertos ni un festival al uso, es otra cosa: un festival tántrico, que durante un mes hace una oda a la cultura de conciertos en garitos, repartiendo cerca de 80 artistas en cerca de 40 eventos diferentes que ocuparán insignes salas de la capital, esas en las que se bebe Mahou a chorro y a morro: desde espacios de mediano-gran aforo como la Joy Eslava, MON Live (antes conocida como Penélope) o el Teatro Barceló hasta icónicas salas de la capital como El Sol, Siroco, Clamores, Wurlitzer Ballroom, Caracol, Trash Can, El Intruso, Café La Palma o El Juglar y espacios que se convertirán en referentes como el Independance Live o la sala Nazca, entre otros”.

Tras esta presentación, llega la programación de conciertos en una edición que se presenta como “ecléctica, transgeneracional y polifónica”. Atención apunta: El Búho, Akkan, Petróleo, Venga Monjas, Babasónicos, Blanco Palamera, Novo Amor, Ordesa, Salt Lick, Solesnegros, Parquesvr, James Holden & The Animal Spirits, BeGun, María José Llergo, Ruiseñora, Cupido, Opatov, Las Ligas Menores, La Estrella de David, B Fachada, AccordTrio, Aliment, Heather, Tercer Sol, 107 Faunos, Repion, Viaje a 800, Atavismo, Fiera, Jamie 4 President, Static Band, Pedrina, Niña Dioz, Lee Fields & The Expressions, Bobby Oroza with Cold Diamond & Mink, Adrift, Altarage, Mourn, Olsen Twinz, Capullo de Jerez, Mujeres (10º aniversario de “Mujeres”), Sierra, Sticky M.A., Antifan, Yndi Halda, Gambardella, Javiera Mena, PAVVLA, The Get Up Kids, Muncie Girls, María Yfeu, Marina Herlop, Fario, Isius, Linn Da Quebrada, Cate Le Bon, Caliza, Homeshake, My Expansive Awareness, La Excepción, El Coleta, Dreyma, Ojo Último, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Quentin Gas & Los Zíngaros, Fucked Up, Perro, June of 44, Negro, O.R.T.I.G.A., Tongo, Tatiana Hazel, Labaq, La URSS, Cuchillo de Fuego, Hyperpotamus, Men I Trust y The Zephyr Bones, entre otros.

De este modo, Sound Isidro se define un año más con su reivindicación de un “cartel de iguales” y una de las programaciones más transversales y alejadas de la idea de “festival de género”, manteniendo además una de sus señas de identidad: nunca han programado dos veces a un artista en las cinco ediciones que llevan.

Os dejamos con la programación completa a continuación: