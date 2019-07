Sónar 2019: todos aquellos artistas que no nos perderemos

Ya tenemos encima el Sónar Festival, otra de esas citas musicales nacionales de asistencia obligatoria. La electrónica y los sonidos urbanos se mezclan en una edición que vuelve a dar protagonismo a la innovación, la creatividad y la tecnología.

Este año tendremos algunos espectáculos que serán premieres mundiales o europeas, colaboraciones de DJ’s que hasta el momento nunca han ocurrido… Y, para que no os perdáis entre tantas propuestas suculentas, aquí os dejamos con aquellas que nosotros seguro que no nos perderemos.

Jueves – Sónar de Día

Arca

Una de las voces más transgresoras, radicales y personales de la electrónica de los últimos años. Alejandra es cantante, DJ, compositora, performer… Música experimental en estado puro mezclado con las vivencias más personales de la joven venezolana. No hay categorías, con Arca todo se desestabiliza. Además, este año llega para presentarnos un nuevo show, de 90 minutos, especialmente concebido para el Sónar, inspirado en el cabaret, con nuevo material e invitados sorpresa. Será, sin duda alguna, uno de los acontecimientos del año.

Lotic

El productor americano, afincado en Berlín, llega a Barcelona para presentarnos su último espectáculo: ‘Endless Power’. Después de presentar su primer largo, ‘Power’, experimentando con el techno y llevándolo a la oscuridad personal, Lotic se unió con el maestro del juego de luces Emmanuel Biard para crear este show. De momento, lo que sabemos, es que tendremos al productor dentro de una corona reactiva de luz prismática, y vestido con una pieza a medida de Áza Aracil. Apunta a que será una gozada para todos los sentidos.

Sevdaliza

El 2016 pisó por primera vez, y con mucha fuerza, el festival barcelonés. El año pasado mostró su evolución en el Primavera Sound. Y ahora vuelve para mostrar como está en un punto álgido de su carrera creativa. Con nuevo música bajo el brazo, Sevdaliza estrenó su nuevo espectáculo, ‘The Great Hope Design’ en Berlín el mes pasado. Y ahora lo podremos disfrutar en el Sónar. El escenario se transforma en un laboratorio en el que se mezcla la teatralidad con las coreografías que enfatizan más su carisma, su electrónica marcada y su voz hipnotizante. Será una experiencia única, no os la perdáis, la podréis ver en el Red Bull presents SonarDôme!

Viernes – Sónar de Día

Holly Herndon

De las artistas y directos más multidisciplinares que veremos. Cada vez que Herndon viene al festival, es para mostrarnos como será el futuro. Su nuevo espectáculo, ‘PROTO’, es un gran ejemplo de eso. Además de su compañero habitual, Mat Dryhurst, Herndon vendrá acompañada de vocalistas, coreógrafos, artistas visuales y Spawn, una sofisticada máquina de inteligencia artificial con la que ya ha grabado un tema. Las nuevas tecnologías y el futuro musical creado por la inteligencia artificial llegará a Barcelona de las manos de Holly Herndon.

K Á R Y Y N

Ya de pequeña criada en Los Ángeles, pero de orígenes armenios, K Á R Y Y N hace unas composiciones trascendentales que te elevan del materialismo terrenal y te llevan a una dimensión celestial. La transgresión de sus producciones se mezclan con el pasado de su pueblo, a base de homenaje. Su estilo único ya ha causado el interés de artistas de gran nivel como Björk o The XX. Además, actuará en el escenario más íntimo y especial del festival, el SónarComplex, dónde podemos apreciar de primero mano todos los matices de sus piezas.

Virgen Maria

La joven de Madrid es uno de los mejores diamantes musicales que ha salido de nuestro país en los últimos años. Ahora viviendo en Londres, Virgen María va mucho más allá de la música: un discurso subversivo, provocativo, el sexo por emblema, y, sobretodo, una personalidad y carisma arrolladores. Sus composiciones se encuentran en un punto medio entre el PC Music, el dembow, el hardcore y el grime. ¿Suena curioso, verdad? Pues no os la perdáis, porque será una de las sorpresas de este Sónar 2019.

Viernes – Sónar de Noche

Stormzy

La estrella indiscutible del pasado Glastonbury aterriza de última hora al Sónar en sustitución de A$AP Rocky. Y, directamente, pasó a ser uno de los artistas imperdibles de esta edición. En tres años ha evolucionado a pasos agigantados, convirtiéndose en uno de los nombres más importantes del grime internacional. Con un discurso altamente político, refleja a la perfección la situación en la que se encuentra el Reino Unido en la actualidad. En las composiciones de Stormzy encontramos lo mejor de la música contemporánea: dinamismo, diversidad y energía. Y, su directo, coge mucha más fuerza gracias al carisma magnético del artista.

Jlin

En menos de cinco años, Jlin no solo se convirtió en una de las mentes más brillantes del footwork, sino también una de las voces más frescas de la electrónica contemporánea. No puede dejar de innovar y ir más allá. Muestra de ello es su último trabajo, “Autobiography (Music from Wayne McGregor’s Autobiography)”, un encargo del coreógrafo británico para una de sus obras de ballet. Experimentando con más sonidos ambientales y elementos de la música clásica, pero nunca dejando su punto fuerte: el movimiento y el ritmo.

Four Tet

El genio de la lámpara, un clásico del Sónar y uno de los maestros de la electrónica. Todo lo que compone y produce Four Tet es recibido con entusiasmo. Uno nunca sabe qué esperar de sus sesiones. Pero en general se recuerdan con emoción y asombro. Como el que hizo en el Alexandra Palace de Londres, con todo el recinto lleno de luces led que iban cambiando el color y la intensidad al ritmo de las composiciones. Hace dos años pinchó en el Sónar 7 horas y aún muchos lo recordamos. ¿Qué temas nos traerá este año?

Sábado – Sónar de Día

Nicola Cruz

Otro ejemplo de artista que vuelve al Sónar ya como artista consolidado. Ah, y con un nuevo show y nueva música en exclusiva. El minimalismo electrónica se mezcla a la perfección con los orígenes ecuatorianos del artista y la música ancestral de los Andes. Piezas emotivas con toques ambientales. Sus espectáculos apelan a los demás sentidos, haciendo del conjunto un producto sensorial, debido a su experiencia también trabajando en instalaciones artísticas. Sensibilidad, innovación y raíces van de la mano en las creaciones de Nicola Cruz.

LYZZA

Una de las sorpresas de la música urbana de los últimos años. Aún muy joven, la artista brasileña se mudó a Amsterdam para formarse como artista. Y en su sonido se nota su recorrida de aprendizaje. En el ADN de su música se pueden escuchar los ritmos del clubbing de la Europa de los Países Bajos, Londres y Berlín. Además, ha estado en contacto con artistas como Fatima Al Qadiri, Evian Christ, Yves Tumor y Sophie, contagiándose de cada uno de ellos para crear su sonido único y personal. Percusión marcada, melodías trance y la voz sensual de LYZZA guiando las composiciones. Ganas de ver como se desenvuelve en directo.

Lil Moss

Hace trap, pero se sale de los esquemas del trap. Seguramente por eso en los últimos años ha ganado tantos seguidores y simpatizantes. A sus versos les acompaña una harmonía, alegría y calma que no son comunes en el género. Ha colaborado con los más importantes del panorama nacional (Cecilio G o Yung Beef) y no deja de sorprendernos con cada tema que saca (ojo a “TITU”, el LP que ha publicado hace nada). Se ha ganado muchos amigos en la industria y, justamente, Lil Moss dijo que muchos de ellos lo acompañarían en su concierto en el Sónar. Pero… ¿quiénes serán? De momento no lo sabemos, pero seguro que estará lleno de sorpresas y veremos encima del escenario a varios artistas importantes del panorama urbano nacional.

Sábado – Sónar de Noche

Deena Abdelwahed

Cada vez más solicitada en los festivales de electrónica de todo el mundo, la artista de Túnez intenta avanzarse al futuro y descubrir como serán los ritmos urbanos de su país de aquí unos años. Techno minimalista y experimental, voces inquietantes, breakbeat, bass… Composiciones que van más allá de lo estrictamente musical e intentan crear un ambiente que te transporte al futuro distópico de Túnez. Acercaos a descubrir su mundo interior y entenderéis porque su nombre no para de aparecer en los line ups de medio mundo.

Kaytranada

El set que nos preparó el DJ de Tahití el pasado 2016 fue, posiblemente, de los mejores del año. Acababa de publicar su primer LP y, el mismo año, ya se instauró como uno de los productores más importantes del panorama internacional. Sus mezclas tienen los ingredientes necesarios para no dejar de bailar y disfrutar cada vez más. Mezcla temas del R&B, hip hop, disco y house de tal forma que uno pierde la noción del tiempo y se encuentra hipnótico en un espiral de energía, optimismo y despreocupación.

Louie Vega & Honey Dijon

No hay mejores candidatos a cerrar el Sónar Festival, ahora mismo, que Honey Dijon y Louie Vega. Dos de los DJ más en forma del house a nivel internacional, se juntan por primera vez para traernos un B2B de infarto. Los mejores elementos del festival se combinan per despedirlo: house, disco, funk y groove en estado puro. Música 100% bailable, que mezcla lo más moderno con lo antiguo, con el único objetivo de hacer enloquecer la pista de baile. Con su set, todos los astros se alinearán para llevar al éxtasis los asistentes del festival y, de esta forma, despedirlos hasta el año siguiente con auténtica felicidad recorriendo por sus cuerpos.