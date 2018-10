SON Estrella Galicia trae a I Am Dive a la capital

I Am Dive es el proyecto de Esteban Ruiz y Jose A. Perez, dos músicos con ya varios años de experiencia en la espalda. Comenzó en Sevilla allá en el 2010, pero no sería hasta 2012 cuando saldría a la luz su primer LP: Ghostwoods. Desde entonces todo han sido alegrías: Wolves, su segundo disco (si no contamos el reguero de singles y remixes que publicaron), les llevó a la cima, con giras por todo el mundo, Japón incluido, decenas de festivales y cientos de reseñas positivas en los medios, comparándoles incluso con Sigur Ròs, Bon Iver, Thom Yorke o José Gonzalez.

Ahora vuelven a España de la mano de SON Estrella Galicia a mostrarnos su último trabajo, publicado a finales de 2016, titulado Music For Silent Running.

Music For Silent Running – I Am Dive

La música que nos trae I Am Dive es de un género que ni la propia banda consigue encasillar. No es rock, no es electrónica, es simplemente música con la finalidad de evocar sentimientos, o ‘Musica de baile para gente triste’ como han llegado a mencionar más de una vez.

Music For Silent Running nos presenta, en cambio, un tracklist de 8 temas instrumentales; en los que no hace falta ni una sola palabra para hacernos viajar por una autopista de sentimientos, experiencias y sonidos que ha maravillado a sus seguidores, consiguiendo más de 50.000 oyentes mensuales y alcanzando los 2 millones de escuchas, con Sunset. Es, sin duda, su trabajo más arriesgado, pero como dicen, quien no arriesga, no gana.

I Am Dive en Madrid

No podía ser otro que el ciclo NOS Estrella Galicia, ya muy conocido por confiar en el panorama independiente, el que nos trae a I Am Dive a la capital.

El escenario será la Sala 0, en el Palacio de Prensa de Madrid (Metro Callao), y la fecha el viernes 9 de noviembre a las 20:30; una buena manera de comenzar el fin de semana.

Las entradas están ya a la venta en ticketea.