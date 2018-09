Smashing Pumpkins reeditarán los álbumes “Machina” como un disco doble

No paramos de tener novedades de Smashing Pumpkins últimamente. Lo último ha sido que la banda, que en estos momentos se encuentra en plena gira de reencuentro y celebración de su 30° aniversario, va a reeditar dos de sus álbumes, Machina/The Machines Of God y Machina II/The Friends & Enemies Of Modern Music en el formato en el que originalmente fueron concebidos.

Recordemos que ambos trabajos se editaron con tan sólo siete meses de diferencia, en los meses de febrero y septiembre del año 2000, respectivamente, en contra del criterio de Billy Corgan, que quería hacerlo como un disco doble. Sin embargo, la decisión de su discográfica de entonces, Virgin Records, fue tajante, probablemente influenciada por las bajas ventas de Adore, el anterior lanzamiento del grupo.

Dieciocho años después, al fin podremos disfrutar de este doble trabajo como debería haber sido siempre si se hubiera respetado la opinión de sus creadores. Esperemos que no ocurra como en 2013 cuando también anunciaron esta reedición que finalmente nunca tuvo lugar.

Ahora, solo falta que nos den la gran alegría de anunciar alguna fecha en España en los próximos meses.