Smashing Pumpkins comparte una versión instrumental inédita de “Wound”

La banda estadounidense Smashing Pumpkins ha compartido en redes la primera muestra del material inédito que tendrá su próxima reedición de su disco Machina. Se trata de una versión instrumental del tema Wound que podéis disfrutar a continuación:

Esta reedición, además de contenido inédito (entre los que se encuentran entrevistas, grabaciones, etc.), presentará a los fans el formato que originalmente estaba pensado: un disco doble, que contendrá Machina/The Machines Of Gods y Machina II/The Friends & Enemies of Modern Music. En el año 2000, por iniciativa de Virgin, su discográfica por aquella fecha; y debido a las bajas ventas de su anterior disco, salió a la venta únicamente el primero de los títulos. El segundo, grabado en una discográfica independiente, fueron repartidas solo 25 copias a amigos de la banda, con la orden de compartirlo gratuitamente por internet.

Cabe recordar también que el nuevo álbum de Smashing Pumpkins Shiny and Oh So Bright, Vol. 1/ LP: No Past. No Future. No Sun saldrá a la luz el 16 de Noviembre, siendo el primer álbum en reunir a los miembros fundadores de Smashing Pumpkins (Billy Corgan, James Iha y Jimmy Chamberlin) desde su ‘disolución‘ en el año 2000.