Smashing Pumpkins anuncian nuevo disco y nos dejan escuchar otro adelanto

Solo unos días después de que anunciaran la reedición de Machina como disco doble, tenemos novedades aún más atractivas de Smashing Pumpkins y que muchos llevamos años esperando. La banda liderada por Billy Corgan junto a James Iha y Jimmy Chamberlin, junto al guitarrista Jeff Schroeder (ya de todos es sabida la ausencia de la bajista original D’Arcy Wretzky), lanzarán nuevo disco.

Se trata de Shiny and Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun, cuya publicación está prevista para el 16 de noviembre. Las noticias ya son de por sí increíblemente excitantes, pero más aún cuando ya podemos escuchar una nueva canción titulada Silvery Sometimes (Ghosts) desde este mismo momento.

Para este disco, la banda ha trabajado con Rick Rubin como productor, y parece que las sesiones de grabación con él fueron enormemente productivas, ya que los planes iniciales eran lanzar dos EPs pero al final han optado por el formato álbum.

Recordemos que ya hace unos meses pudimos conocer un primer adelanto titulado Solara, que por supuesto también incluirá este futuro lanzamiento. Ahora sólo queda que nos hagan completamente felices en una larga gira europea, pero intuimos que habrá algún que otro festival que no dejará pasar la posibilidad de tenerles en su cartel el próximo verano.

Tracklist de Shiny and Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun.:

01 Knights of Malta

02 Silvery Sometimes (Ghosts)

03 Travels

04 Solara

05 Alienation

06 Marchin’ On

07 With Sympathy

08 Seek And You Shall Destroy