Slipknot resucita este Halloween con nuevo tema

Tras una oleada de fechas de concierto, la banda de metal de Iowa estrena All Out Life, sencillo que formará parte de su próximo álbum y que trae reminiscencias de sus primeros trabajos.

Los norteamericanos regresarán con un LP que según han declarado es “uno de los episodios más oscuros de su historia“, siendo este nuevo single una buena guía de cómo puede ser. La canción trae un sonido con reminiscencias a álbumes primigenios como Iowa o Slipknot, aunque denota un punto más de experiencia por parte de la banda por encima de estos trabajos. Conforme comentaba el cantante Corey Taylor en el programa de Zane Lowe en Beats1: “Continúo diciendo a la gente que esto sería lo que hubieran hecho los jóvenes de Iowa si hubieran madurado.

En cuanto a la letra, esta trata “la idea tóxica de que a menos que algo haya aparecido en los últimos 10 minutos, no sea bueno”.

“Adoro la música actual, pero al mismo tiempo no te deja fijarte en lo que ya estaba hecho. Este es un llamamiento para que la gente sepa que no hay que hablar de música nueva ni vieja, hablemos de lo que hay. Hablemos de lo que es bueno y real y centrémonos en ello”, añade.

Con relación a su próximo disco, la agrupación se encuentra trabajando en él, así como también planea celebrar el aniversario de All Is Hope Gone y su CD homónimo. Según su líder: “Va a ser uno de los más oscuros en nuestra historia”. Taylor comenta que “es complejo, oscuro, muy muy heavy, melódico, furioso y muy crudo. Va a hablar de cantidad de cosas que la gente va a necesitar en sus vidas”.

Respecto a una entrevista de Resurrection Fest TV, explica que se encuentran eligiendo entre 20 demos de gran calidad para seleccionar las que pertenecerá al álbum. También es probable que las que no se incluyan sean publicadas más tarde. Slipknot quieren dar más de sí a los fans. “Esto va a tener un sentido, ha de ser Slipknot. No puede quedarse tan solo en algo que publiquemos como novedad, va a haber arte y pasión en él”.

Los de Iowa iniciarán una gira por Europa en Junio de 2019, con dos paradas en España: en el Download Festival de Madrid y en el Resurrection Fest de Viveiro.