Sleater-Kinney estrena canción inédita: “Here We Come”

La banda de rock alternativo Sleater-Kinney ha lanzado esta semana un nuevo tema, Here We Come, como parte de las sesiones de grabación de su último trabajo No Cities To Love del 2015.

Han decidido publicar este tema ahora con motivo de la recaudación de fondos para la asociación Planned Parenthood, donde otros artistas como Björk, St. Vincent o Bon Iver también participarán con una serie de temas. La organización de este recopilatorio incluye al ex editor de Pitchfork Brandon Stosuy (actualmente del Creative Independent ), Matt Berninger de The National, además de muchas más figuras de la industria de la música como por ejemplo John Legend, St. Vincent, Zach Galifianakis, Chvrches y Foo Fighters.

“Los legisladores con opiniones extremas están trabajando arduamente para cerrar Planned Parenthood. Si tienen éxito, millones de estadounidenses perderán acceso a los servicios básicos de salud, incluidas las pruebas de ETS y el tratamiento, el control de la natalidad y las pruebas de detección de cáncer que salvan vidas.”, afirman.

Además de anunciar esta nueva canción, Sleater-Kinney ha querido desvelar la fecha del lanzamiento oficial de la compilación. Estará disponible de manera digital a partir del 20 de octubre y con un boxset completo el 17 de noviembre. Escucha esta canción a continuación: