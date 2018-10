Sinead O’ Connor anuncia su conversión al Islam

La cantante y polémica artista irlandesa ha anunciado hoy su conversión al Islam y su cambio de nombre. A partir de ahora, Sinead O’ Connor pasará a ser conocida por su nombre musulmán, Shuhada’ Davitt. La cantante, famosa por haber sido la intérprete del tema de Prince Nothing Compares 2U, afirmó que su decisión es consciente y que está orgullosa de su conversión al Islam.

Shuhada’ Davitt publicó su cambio de religión a través de su cuenta de twitter, a la que también ha cambiado el nombre. En ella afirma que lo suyo ha sido la: “(…) conclusión natural de cualquier viaje teológico inteligente. Todos los estudios de las escrituras llevan al Islam. Esto hace al resto de escrituras redundantes. A partir de ahora recibiré otro nombre. Será Shuhada“.

This is to announce that I am proud to have become a Muslim. This is the natural conclusion of any intelligent theologian’s journey. All scripture study leads to Islam. Which makes all other scriptures redundant. I will be given (another) new name. It will be Shuhada’

