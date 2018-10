“Silvery Sometimes” el nuevo video de Halloween de Smashing Pumpkins

Smashing Pumpkins están de vuelta. El tema Silvery Something vio la luz en el mes de marzo, cuando Billy Corgan, líder de la banda, lo presentó como parte de los 26 nuevos temas que compondrán lo que será el primer álbum de estudio desde hace 20 años.

El nuevo álbum Shiny and Oh so bright vol.1 / LP: No post. No future. No sun, donde se encuentra el sencillo de este nuevo videoclip ha sido producido por Rick Rubin y en él se une a los miembros fundadores del grupo, Billy Corgan, James Iha y Jimmy Chamberlain, el guitarrista Jeff Schroeder.

El vídeo, que ha sido dirigido por el propio Corgan, muestra como Mark McGrath, líder de la banda Sugar Ray, reta a los Smashing a pasar la noche en una casa encantada.

Mientras Corgan (convertido en un conejito), James Iha, Jimmy Chamberlain y Jeff Schroeder parecen divertirse de lo lindo rindiendo homenaje a los clásicos trucos de películas de terror, una multitud de personas se reúne para seguir en vivo el recorrido espeluznante que van explorando mientras recorren las habitaciones de la casa encantada.

Así, la banda se va topando con una serie de apariciones fantasmales, un cuadro que cobra vida, una criatura monstruosa y un escalofriante muñeco de ventrílocuo.

Nuevo disco para Smashing Pumpkins

Como ya hemos comentado previamente, el próximo día 16 de noviembre verá el disco la luz. Aquí hemos ido actualizando muchas de las novedades.