Sigue sin demostrarse la autenticidad de tres canciones póstumas de Michael Jackson publicadas en 2010

Poco a poco parece que se va aclarando la polémica de la posible falsificación de la voz de Michael Jackson para varias de las canciones incluidas en su disco póstumo de 2010 titulado Michael.

La polémica giraba en torno a tres canciones concretas, Breaking News, Monster y Keep Your Head Up, supuestamente grabadas en 2007 con los productores Edward Cascio y James Porte, y sobre las que los fans del cantante siempre han mostrado sus dudas sobre su autenticidad.

En 2014, Vera Serova, fan del cantante, puso una demanda contra los herederos de Jackson y su discográfica Sony Music por engañar afirmando que el disco incluía estas tres canciones con la voz del cantante cuando esto no era cierto.

La semana pasada se extendió el rumor de que Sony admitía el engaño, y quizá por ello han emitido un comunicado conjunto con la familia de Jackson negando todas las acusaciones una vez más.

Además, el juicio ha ido avanzando, eso sí, sin poder demostrar por el momento si las canciones pertenecen o no al cantante. Básicamente, lo que el juzgado ha decidido por el momento es que Sony y los herederos no tenían forma de saber con seguridad si las canciones eran de Jackson o no, y por tanto no se les puede acusar de engaño en la portada ni en las acciones promocionales del disco.

Ahora, la demanda seguirá y tratará de demostrarse si las canciones son auténticas o no, pero nos imaginamos que será más que complicado. Aún queda tiempo para saber la verdad.