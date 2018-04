She And Him (Zooey Deschanel y M Ward) vuelven con dos temas nuevos

El dúo artístico ha regresado con un par de temas inéditos que forman parte de un proyecto LGTBQ. She And Him, el grupo que forman la actriz Zooey Deschanel y el guitarrista M Ward, se unen a Universal Love. Esta iniciativa tiene como objetivo crear “himnos nupciales” para las parejas del mismo sexo.

A comienzos de este mes comenzó esta campaña a través de un álbum. En él músicos como St. Vincent, Kele Okereke (Bloc Party), Ben Gibbard (Death Cab For Cutie) o Kesha versionaban clásicos, cambiando el mensaje en dirección a la comunidad LGTBQ.

Primeros temas originales del proyecto

En el caso de She And Him, ellos han contribuido con las dos primeras canciones originales. She Gives Her Love To Me y He Gives His Love To Me son los títulos elegidos para las piezas.

“Sería increíble que nuestros temas inspiren a otros artistas a ajustar sus letras en una forma más abierta e inclusiva“, ha comentado el dúo sobre su nueva colaboración. Es el primer material propio que lanzan desde el Classics de 2014.