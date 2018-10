Sharon Van Etten vuelve con nuevo disco y nos presenta “Comeback Kid”

¡Qué magnífica noticia hemos tenido hoy! Después de 4 años de silencio discográfico, Sharon Van Etten ha confirmado su retorno con un nuevo trabajo que se llamará Remind Me Tomorrow y que ya nos presenta con un single adelanto, Comeback Kid. Se trata del quinto álbum de su carrera, y en él podemos apreciar un cierto cambio de rumbo con más presencia de los sintetizadores. y es que probablemente, con todos los cambios que habido en su vida en estos 4 años, Van Etten también ha querido reflejarlo en su música.

Decimos cambios porque, si pensabas que había estado muy quieta este tiempo, te equivocas, ya que le ha dado tiempo a tener un hijo, estudiar Psicología en la Universidad y arrancar una prometedora carrera como actriz en The OA, que vimos en netflix, o su participación en la nueva temporada de Twin Peaks, y es que, como ella misma ha dicho, este disco va sobre perseguir tus pasiones. “Quiero ser una madre, cantante, actriz, ir a la universidad, pero sí, tengo una mancha en mi camisa, papilla en mi pelo y me siento hecha un desastre, pero aquí estoy“, ha declarado.

Nosotros nos alegramos muchísimo de volver a disfrutar de su música, incluso ahora que parece haber dejado de lado la guitarra para optar, como decíamos, por una mayor presencia de teclados y sintetizadores. Aun así, todavía tenemos que esperar un poco para escuchar el disco completo, que se publicará el 18 de enero a través de Jagjaguwar Records.

Tracklist de Remind Me Tomorrow de Sharon Van Etten

1. I Told You Everything

2. No One’s Easy To Love

3. Memorial Day

4. Comeback Kid

5. Jupiter 4

6. Seventeen

7. Malibu

8. You Shadow

9. Hands

10. Stay