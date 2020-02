Segundo adelanto del nuevo single de The Strokes con “Bad Decisions”

The Strokes publican su nuevo single, Bad Decisions, el segundo adelanto de su nuevo álbum The New Abnormal, a la venta el 10 de abril de 2020, su primer nuevo disco en 7 años. Ya puedes escuchar la canción en todas las plataformas digitales y ver el vídeo oficial a continuación.

La banda, que ha tocado en el año nuevo en un gran show en el Barclay’s Center de Nueva York, llegará al Reino Unido a finales de este mes para un show muy especial en el Roundhouse de Londres el 19 de febrero. Podremos disfrutar de la banda en directo en España en el festival Primavera Sound que tendrá lugar entre el 3 y el 7 de junio en Barcelona.

The New Abnormal es el sexto álbum de estudio de The Strokes y fue grabado en los estudios Shangri-La en Malibú y producido por Rick Rubin. La portada del álbum es una pintura de Jean-Michel Basquiat, ‘Bird on Money‘.