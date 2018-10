Second presenta “Teatro Infinito”, segundo adelanto de su nuevo álbum

Teatro Infinito es el segundo single del nuevo álbum de Second, “Anillos y Raíces”, que tras haber sido presentado ayer en exclusiva en el programa 180 grados de Radio 3, llega hoy a plataformas digitales.

Desde que saliesen del estudio de grabación tras su breve retiro, el grupo murciano Second ha estado constantemente en la actualidad del indie patrio. Hace tres semanas presentaron su primer adelanto, Mira a la Gente, con una acogida estupenda, como no podía ser de otra forma. Second agradeció el cariño recibido dándole a su público el nombre de su nuevo álbum: Anillos y Raíces.

Y ayer, 25 de octubre, dieron un nuevo paso en la promoción de “Anillos y Raíces”. Con Virginia Díaz como maestra de ceremonias en su programa 180 Grados, Second ha presentado Teatro Infinito, el segundo adelanto del nuevo álbum. Tal ha sido la expectación previa y la buena acogida posterior, que el hashtag #TeatroInfinitoR3 llegó a ser trending topic.

En líneas generales, Teatro Infinito es un tema marca de la casa de Second. Una letra compleja, pero cercana y emotiva con una potencia y calidad musical impecable.

De momento, tanto Mira a la Gente como Teatro Infinito nos han dejado un buen sabor de boca. Sin embargo, tendremos que esperar un poco más para hacer sonar en bucle “Anillos y Raíces”, para el que aún no se conoce una fecha de lanzamiento.