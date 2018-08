Se cancela la gira de Fever Ray por ataques de ansiedad

La cantante Fever Ray ha anunciado la cancelación de su actual gira debido a los ataques de ansiedad que lleva acarreando desde hace un tiempo.

Esta gira iba a traerla a nuestro país, gracias al festival BIME Live de Bilbao, como cabeza de cartel.

En su Twitter, la cantante lo explica de esta forma: “Muchos de vosotros sabéis que he estado sufriendo ansiedad y ataques de pánico durante mucho tiempo. Durante siete años no he pisado un escenario, durante cinco años no me he metido en un avión. Es un desorden que acecha desde la penumbra, que he tenido que trabajar con atención y que nunca sé cuando va a volver a atacar o a afectarme. Estoy muy agradecida por los últimos siete meses en los que he podido tocar y conocer a gente maravillosa e increíble. El último mes, sin embargo, ha sido duro y mi ansiedad ha empezado a escalar. Ahora debo tomarme un descanso de la gira para ocuparme de mí misma y recobrar mi salud. Cancelamos los próximos conciertos de otoño. Es una decisión difícil porque amo a mi banda y a mi equipo, y estoy realmente agradecida por el amor que he recibido de todos vosotros durante la gira. Espero veros pronto“.

Esperamos que se recupere lo antes posible y podamos disfrutar de ella próximamente en los escenarios.