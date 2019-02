Santi Capote (Ellos) publicará dos nuevos discos en 2019

Vuelve Santi Capote con gira de conciertos y dos LPs para este 2019. El primero de ellos, que editará bajo su propio sello Weltschmerz, estará disponible en formato vinilo de 12″ y también en digital y se llamará La hora mágica. Constará de alrededor de 11 temas, en los cuales podremos encontrar pop bailable lleno de trabajadas melodías, letras llenas de drama y varias colaboraciones, como la que pudimos disfrutar en su día en el single Dorothy, donde la artista argentina de Miranda!, Juliana Gattas, ponía su característica voz en la bonita melodía compuesta por Santi.

Las referencias a los años 50, 60, 70 y 80’s serán más evidentes que nunca en la producción, bandas como ABBA, The Beach Boys, The Carpenters, o Neil Diamond, influencias de la música disco, el synthpop e incluso el britpop también tendrán cabida en el disco. Además, como es habitual, el disco será compuesto, tocado, grabado y masterizado íntegramente por Santi Capote en su estudio de mezcla y mastering The Punch en Barcelona.



Paralelamente, Santi Capote está preparando un LP de remixes con artistas tanto nacionales (Carlos René, Comando Suzie o Orange Broek) como de Sudamérica (los argentinos Hiroshima Dandys o el DJ chileno AndRestuck), y que también verá la luz este 2019.

Mientras tanto, podemos ir apuntando las primeras fechas de su gira: