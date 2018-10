Sale a la luz una interpretación inédita de Jack White versionando a Blondie

Jack White sigue siendo una fuente inagotable de anécdotas y curiosidades. La última viene dada por su colega Ben Blackwell, archivista y cofundador del sello musical Third Man Records.

Según un artículo publicado en Discogs por el propio Blackwell con motivo de la celebración de la Cassette Week en la página, el músico de Detroit habría colaborado a mediados de los noventa con una banda llamada 400 Pounds of Punk, a la que ayudó a grabar una cassette titulada He Once Ate a Small Child. Blackwell encontró el cassette en su sótano y ha sacado a la luz tan peculiar documento, cuyo lanzamiento se encontraba completamente indocumentado hasta ahora.

En dicha cassette, la banda interpreta una versión de One Way or Another, el clásico de Blondie, la cual aparece interpretada como un dúo por White junto al cantante de la banda, Jamie Cherry. El cofundador de Third Man Records no ha dudado en catalogar dicha cassette como el lanzamiento físico más raro de la carrera de Jack White, de cuya existencia no debían saber más de media docena de personas.

Jack White se encuentra de gira presentando su último álbum, Boarding House Reach, en una serie de fechas europeas de otoño que no pasarán por nuestro país.