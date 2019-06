Sale a la luz “Time Waits For No One”, un tema inédito de Freddie Mercury

Por primera vez, después de cuatro décadas enterrada en sus archivos, una versión nunca antes publicada de “Time“, grabada en 1986 por Freddie Mercury para el álbum conceptual de su exitoso musical con el mismo nombre, ha salido a la luz después de dos años de trabajo del conocido músico, compositor y productor Dave Clark, amigo de toda la vida de Freddie, bajo el título “Time Waits For No One“.

“Time Waits For No One” muestra a un Freddie Mercury en toda plenitud, en una interpretación desnuda de efectos, acompañado solo por un piano, mostrando una de las voces más impresionantes y queridas del mundo de la música.