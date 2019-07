Ryan Adams reaparece con nueva canción

Ryan Adams desapareció de nuestras vidas hace medio año cuando el New York Times abrió una brecha en su carrera. En el extenso reportaje, muchas voces femeninas hablaron de su truculenta relación con el cantante de Raleigh.

Todo presagiaba un buen año para él. Tres discos, una extensa gira por Europa, pero no todo se puede controlar. Tras la publicación de este reportaje, Ryan Adams, siempre activo en las redes sociales, puso punto y final. Gira cancelada, lanzamiento cancelado, ruputra con muchas marcas con las que colaboraba y un jucio público por parte de la audiencia.

Ahora, en una noche inesperada de verano, Ryan Adams ha decidido volver. No sabemos si la investigación por parte del FBI ha finalizado o bien, está preparado para afrontar su regreso. Una serie de tweets y fotos en su cuenta de Instagram han caído por sorpresa.

Ryan Adams, ¿Lanzamiento a la vista?

Aunque él mismo tiene su propio estudio de grabación, la distribución del disco no sería una tarea fácil. Muchas voces indican que podría filtrarlo o bien buscar una forma alternativa de distribución. Realmente no se sabe si Big Colors, el primer álbum de una hipotética trilogía, verá la luz.

La canción a la cual hacemos referencia hoy se llama I’m sorry and I love you y por lo visto, estaba escrita antes de que se editara el artículo de referencia. Aquí se puede escuchar.

Sin entrar a valorar si es culpable o no, la esencia del artista norteamericano sigue ahí. Siempre ha tenido ese punto decadente y dramáticamente bello en sus composiciones. Siempre alega que no ha tenido una vida fácil y esas vivencias hacen de raíz de sus mejores creaciones.

Éste es el hoy de Ryan Adams. Desconocemos el ayer y mucho menos el mañana ya que siempre ha sido un ser impredecible. A sus 45 años y con una de las carreras mas notables del siglo XXI, este genio maldito o maldito genio, según se mire, intenta mirar al frente.

Estamos seguros que es la primera de muchas noticias. La veda se abre.