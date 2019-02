Ryan Adams, acusado de graves abusos en un artículo del New York Times

El New York Times publica un demoledor artículo sobre Ryan Adams, sobre el que recaen graves acusaciones de abusos por parte de varias mujeres que han coincidido con él a lo largo de los últimos años. Entre dichos testimonios, destaca el de su ex-mujer Mandy Moore, que estuvo casada con él durante seis años y relata cómo el control que ejerció sobre ella en ese periodo cortó de raíz las posibilidad de su propia carrera musical.

En parecidos términos se refieren las cantantes Phoebe Bridgers y Courtney Jaye, quienes también fueron contactadas por el artista en su momento para colaborar y se vieron envueltas en situaciones de acoso que relatan a lo largo del reportaje.

Aún así, el testimonio más escalofriante viene por parte de una chica que se ha identificado como Acá y que fue acosada por Adams cuando era menor de edad a través de las redes sociales y comunicaciones electrónicas.

A través de su abogado y una serie de mensajes en twitter, Ryan Adams ha negado las acusaciones y se ha disculpado con todos aquellos a los que haya podido hacer daño de forma no intencionada, según sus palabras.

I am not a perfect man and I have made many mistakes. To anyone I have ever hurt, however unintentionally, I apologize deeply and unreservedly. — Ryan Adams (@TheRyanAdams) February 13, 2019

But the picture that this article paints is upsettingly inaccurate. Some of its details are misrepresented; some are exaggerated; some are outright false. I would never have inappropriate interactions with someone I thought was underage. Period. — Ryan Adams (@TheRyanAdams) February 13, 2019

As someone who has always tried to spread joy through my music and my life, hearing that some people believe I caused them pain saddens me greatly. I am resolved to work to be the best man I can be. And I wish everyone compassion, understanding and healing. — Ryan Adams (@TheRyanAdams) February 13, 2019

Desde luego, estas acusaciones deben ser investigadas hasta el final ya que actitudes como las descritas no pueden ser toleradas de ningún modo.