RT4 es el título elegido para el nuevo disco de Run The Jewels, cuarto de su discografía, y del que todavía no tenemos clara una fecha de publicación debido a los acontecimientos actuales.

Tras tres años de silencio discográfico desde que publicase RT3 en 2017 (puedes leer la reseña de este trabajo aquí), Run The Jewels, el dúo formado por Killer Mike y El-P vuelve con este nuevo trabajo grabado en el estudio Shangri-La de Los Ángeles junto al productor Rick Rubin.

Hasta que podamos escuchar el disco al completo, podemos ir degustando un primer aperitivo que hoy se estrena de este nuevo disco de Run The Jewels. La canción, titulada The Yankee and The Brave, ya puede escucharse a continuación.

Conciertos de Run The Jewels

Para presentar este nuevo trabajo, por ahora solamente sabemos que el dúo tenía previsto estrenarlo con sus actuaciones en Coachella, pero como el festival ha sido trasladado a octubre por la pandemia de coronavirus, por el momento no tenemos noticias en este aspecto.

Otros proyectos

Antes de volver a lanzar este álbum del dúo, El-P ha estado en los últimos tiempos centrado en las bandas sonoras, como fue el caso de la película protagonizada por Tom Hardy sobre Al Capone bajo el título Fonzo. Anteriormente, ya había compuesto demos para la banda sonora de Blade Runner 2049, aunque fueron finalmente rechazadas, y también proporcionó la canción Chasing para la banda sonora de Baby Driver.