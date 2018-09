Rufus Wainwright, de gira por España

Rufus Wainwright le tiene cariño a España y esta es su forma de agradecerlo. El artista estadounidense-canadiense cumple 20 años en esta compleja industria y ha decidido hacer una generosa gira.

Las fechas confirmadas para el All These Poses Tour se centralizan en el mes de abril. En concreto, el próximo 8 de abril actuará en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid y también ofrecerá otros dos conciertos en el Gijón Sound Festival el 7 de abril y en el Suite Festival de Barcelona el día 9 de abril

Las entradas saldrán el 28 de septiembre, a partir de las 10 horas.

Hablemos de Rufus Wainwright

Sin duda, no ha tenido una vida fácil, al menos en sus primeros años. Creció en un entorno de inseguridad e incomprensión vinculado a su tendencia sexual, algo que le marcó para siempre.

Pero, sin embargo, pudo descargar toda carga en la música. No solo se ha reinventado con una visión muy revolucionaria de ver el pop, sino que también se ha atrevido con la ópera. Un género algo desconocido en ciertas franjas de edad pero que él ama por encima de todo.

Su primer álbum All These Poses, editado en 1998 fue muy bien recibido. Desde ese momento, sus colaboraciones con David Bowie o Florence Welch además de su participación en muchas bandas sonoras, no han hecho más que engrandecer el mito. Incluso se ha atrevido con la música en publicidad.

Siempre especial, Rufus Wainwright

Está claro que se trata de alguien con una sensibilidad cultural fuera de lo común. Uno de sus mayores logros, en las exigentes tablas del Carnegie Hall, fue dar su propia visión de un recital de Judy Garland.

Entre sus pretensiones profesionales es dedicarse íntegramente a la ópera. Por el momento no le ha ido nada mal, aunque dudamos que abandone este tipo de giras que igualmente le llenan.