Recién confirmado: Rosalía celebrará dos nuevos conciertos en España con motivo de esa extensa gira de su segundo trabajo, ‘El Mal Querer’. De esta forma surgen dos nuevas oportunidades de ver a la artista en un contexto que no es un festival, ya que ésta ha sido la única forma de verla durante este 2019.

Y es que durante este 2019 ha sido imposible no verla en un recinto que no fuese un festival, desde su debut en el Primavera Sound hasta su paso por otros eventos de esta tipología nacionales como el Mad Cool, el BBK Live o el O Son Do Camino.

Así, será el próximo mes de diciembre cuando se podrá ver su espectáculo en Barcelona (el día 7 en el Palau Sant Jordi) y en Madrid (el día 10 en el WiZink Center). Las entradas saldrán a la venta a partir del día 18 de septiembre, en caso de la preventa para usuarios registrados de Live Nation, y la general se producirá a partir de las 10h el día 20.

Del augurio (tra, tra) al empoderamiento, Rosalía siempre tuvo una visión: abrir un camino inexplorado que parte del flamenco pero que redefine por completo el nuevo pop. En un momento en el que las barreras Iingúísticas se difuminan y la música no anglófona adquiere una predominancia global, la de Sant Esteve Sesrovires no se ha conformado con reinventar el imaginario conceptual y estético del artista; también ha apostado por trascender y experimentar sin límites junto a El Guincho. Con El Mal Querer, ha sido capaz de descender al inframundo de las relaciones tormentosas al mismo tiempo que ha Iogrado elevarse a la estratosfera en cuanto a influencia social y cultural. En apenas dos años, todo un país se ha rendido a sus pies, y pese a debates ajenos a su magistral obra sobre el amor más oscuro y visceral, el mundo entero se ha apropiado de ella.

El Mal Querer (2018) Apple Music Spotify

Los Ángeles (2017) Apple Music Spotify

