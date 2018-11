Roosevelt cancela su concierto en Barcelona

Malas noticias para aquellos que estaban deseando ver a Roosevelt en directo en Barcelona, y es que se ha visto obligado a cancelar su concierto de hoy sábado 17 de noviembre en la Razzmatazz 2 por motivos de salud.

El artista ha compartido el siguiente comunicado justificando la cancelación: “Me rompe el corazón tener que hacer esto, pero debo cancelar mi concierto en Barcelona esta noche por mi salud. Tengo una infección viral grave que ha llevado a una inflamación de mi garganta. Acabé como pude el concierto de ayer en Madrid pero eso solo agravó la situación. Acabo de estar en el hospital en Madrid y me han dicho que me arriesgo a dañar irreversiblemente mis cuerdas vocales si doy un concierto hoy. Siento mucho esta situación y prometo volver cuando me sienta bien de nuevo“.

Desde la organización de los conciertos, Primavera Sound, sienten los inconvenientes que esta situación pueda generar y desean a Roosevelt una pronta recuperación.

El reembolso del importe correspondiente se efectuará en un plazo máximo de 14 días de forma automática en la misma cuenta bancaria de la tarjeta utilizada para la compra (Redtkt y web Ticketmaster).

En el caso de las entradas adquiridas en algún establecimiento físico de la red Ticketmaster, el comprador deberá entregar su entrada en perfectas condiciones en el establecimiento en cuestión para recibir el importe correspondiente de la misma forma en que se realizó el pago original.