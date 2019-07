Rob Pope, bajista de Spoon, abandona la banda 13 años después

El hasta ahora bajista de la banda estadounidense ha anunciado su marcha. Rob Pope, ex-componente de Spoon, ha compartido su decisión en las redes sociales del grupo, explicando los motivos que le llevan a abandonar el proyecto tras un periplo de 13 años.

“Después de pensarlo seriamente, parece el momento adecuado para dejar Spoon y tener más tiempo para la familia y otros proyectos personales“, ha comentado Pope, quien ha confirmado que continuará haciendo música y girando con la otra formación a la que pertenece: The Get Up Kids. No en vano, con estos últimos ha editado este año un nuevo álbum.

Pope no estará por tanto en el tour estadounidense que comienza dentro de poco Spoon junto a Beck y Cage The Elephant. Además, la banda liderada por Britt Daniel publica el 26 de abril un disco recopilatorio que incluye el tema inédito “No Bullets Spent”.