Ringo Starr anuncia “What’s My Name”, su nuevo disco

Ringo Starr anuncia su vigésima grabación de estudio, What’s My Name, que saldrá el 25 de octubre de 2019 de la mano de UMe. What’s My Name es el último de una serie de discos caseros que Starr ha producido en su propio estudio y que destaca por un elenco distinguido, siempre cambiante, pero a menudo repetitivo de personajes musicales y amigos que tocan junto a Ringo. Entre ellos: Paul McCartney, Joe Walsh, Edgar Winter, Dave Stewart, Benmont Tench, Steve Lukather, Nathan East, Colin Hay, Richard Page, Warren Ham, Windy Wagner, Kari Kimmel y más.

Para Ringo, grabar en casa, conocido como Roccabella West, ha sido un camino productivo de su vida. “No quiero permanecer grabando música en ningún estudio pasado de moda nunca más, de verdad”, explicó. “He tenido suficiente separación mediante un cristal. Aquí, a quien sea que invite a venir, estamos todos juntos. Es un pequeño club en la ciudad. Y me encanta, estar en casa y poder saludar a Bárbara. Me hace bien y a mi música”.

Con la ayuda de muchas caras familiares que aparecen en el álbum y créditos, y que Bruce Sugar grabó y mezcló, What’s My Name refleja el deseo de Ringo de mantener su música casera de forma fresca y vital, introduciendo nuevas colaboraciones, como el cantautor Sam Hollander, o siendo más abierto a grabar canciones que no ha escrito, co-escrito o, incluso, producido. “La gente de Sam Hollander fue hasta Bruce Grakal, mi abogado, y le dijeron ‘Sam quiere saludar a Ringo’. Por lo que le invité a salir. Después, escribimos una canción juntos, ‘Thank God For Music’. Tras esto Sam llamó y dijo, ‘Creo que tengo otra canción’, y le dije ‘Déjame escucharla’. Él había escrito todo.

Escribió una canción sobre las cosas que dije en una entrevista en Rolling Stone. Me encanta el sentimiento puesta en ella -tiene unos versos sobre pasar mucho tiempo en hospitales, incluso, no quería cantarlos- los versos de pena. Sam vino y puso los vocales, y dije, ‘Esta producción es tuya’, pero Sam me contestó, ‘Bueno, tú tocarás la batería’. Así que entré y toqué dos veces. Y él escogió “Better Days” y la hizo “.

El título de la canción principal y primer sencillo –“What’s My Name”— es un himno conmovedor escrito por un miembro de All Starr Band que regresó el verano pasado, Colin Hay, que convierte el canto familiar de los shows en vivo de Ringo en algo poderoso y emocionante. para ser un futuro complaciente de la multitud. “Esta fue la tercera vez de Colin Hay en All Starr Band, y un amigo me dijo que, sin yo saberlo, Colin escribió una canción hace años llamada ‘What’s My Name?’.

Le dije ‘Tráeme la canción a casa para poder escucharla’. Más tarde escuché que Colin no pudo encontrarla. Había escrito la canción hace seis años y la puso en un montón que terminó en el fondo del cajón. Entonces, Colin vino y la tocó para mí, y ME ENCANTÓ. Me encantaron los versos. Me encantó el sentimiento. Honestamente, no hay muchas personas que puedan salirse con la suya preguntando ‘What’s My Name?’ en una canción.

Si has estado en algún concierto, ya sabes el título. Me siento bendecido de que la mayoría de las cosas que vienen en camino son paz y amor. Todavía hay pruebas y tribulaciones. Pero solo siento que, en la vida, el sol brilla. Estoy bendecido. Siempre tengo la misma charla -donde el público puede sentirse torturado- Les damos todo lo que tenemos. Nos damos todo lo que tenemos. Y a veces no es suficiente. Pero la mayoría de las noches lo es todo. Tocaré lo mejor que pueda por ti. Y tú tocarás lo mejor que puedes para mí. Eso es todo lo que puedo pedir“.

Sin embargo, la pieza central emocional de What’s My Name es la versión de Starr de “Grow Old With Me” por su difunto gran amigo John Lennon. Esta es una actuación para los años posteriores que se hizo aún más poderosa y conmovedora cuando nos damos cuenta de que Ringo tiene la bendición de seguir viviendo el sueño de envejecer con la persona que ama como su querido amigo John lo hacía con Yoko cuando él escribió esta canción en los años previos a su trágica muerte. Como Starr señala con una cálida sonrisa, “Todavía estoy viviendo ese sueño“.

Para Ringo, la inspiración para grabar “Grow Old With Me” llegó cuando se encontró con el conocido productor Jack Douglas, que había producido el álbum Double Fantasy de John Lennon y Yoko One, entre otras grabaciones clásicas.

“Jack me preguntó si había escuchado The Bermuda Tapes, las demos de John por aquel entonces”, recordó Ringo. “Y nunca me paré a escucharlas todas. La idea de que John hablara sobre mi tiempo antes de morir… bueno, soy una persona emocional. Y solo tengo que decir que me encantó la canción. La canté lo mejor que pude. Me va bien cuando pienso en John profundamente. Y lo he hecho lo mejor posible. Hemos hecho nuestro mejor esfuerzo. Lo otro bueno es que realmente quería que Paul tocara con él, y dijo que sí. Paul vino y tocó el bajo y cantó un poco conmigo. Por lo que John está ahí de alguna manera.

No es publicidad. Esto es justo lo que quería. Y las cuerdas que Jack modificó para esta canción, si realmente escuchas, forman una línea de “Here Comes The Sun”. Entonces, en cierto modo, estamos los cuatro”.

What’s My Name está lleno de otras colaboraciones e inspiraciones destacadas, comenzando con la canción de apertura, “Gotta Get Up To Get Down“, que Starr coescribió con su cuñado y socio musical Joe Walsh. “Estuve haciendo música con Joe mucho antes de convertirnos en familia“, dijo Ringo. “Y estábamos cenando con Klaus Voorman hace meses, y por lo que sea, dije ‘Bueno, tienes que levantarte para bajar’. Joe se miró y dijo ‘Sabemos que ese es el título, así que escribamos una canción al respecto’. Así es como es. La parte de Edgar Winter en esta pista es simplemente increíble. Edgar siempre es increíble, pero se destaca en mi libro”. Otras pistas incluyen: “It’s Not Love That You Want”; “Magic”, coescrito con su viejo All Starr, Steve Lukather”. Lo escribí con Steve Lukather. Cometí un error al decirle a Steve: “Eres mi último mejor amigo”, y cómo vivimos ahora. Y él es increíble. A veces saca un caparazón duro, pero es muy conmovedor.

Trabajamos bien juntos y es aún mejor cuando no toca mil notas por minuto, lo que puede hacer. Él es el hombre. Amo a este hombre. A veces, Steve es tan feliz tocando conmigo, que digo: “Te estás divirtiendo demasiado”.Una portada del clásico “Money (That’s What I Want)”; “Send Love, Spread Peace” y “Life Is Good”, inspiradas en un libro escrito por la optimista compañía de ropa del mismo nombre fundada por Bert & John Jacobs. “Fui a recibir mi honor al Paley Center el año pasado y llevaba un sombrero que decía ‘Life is Good’. Me gustó. Y los muchachos de la organización Life is Good me enviaron camisetas y un libro. Y así es como lo escribimos. Si tenemos un título, simplemente nos vamos “.

En el espectacular y singular caso de Ringo Starr, lo que está en su nombre es una vida de música y significado duraderamente fabulosa, y sí, Peace & Love, aparece en voz alta y clara en el último álbum de Ringo, What’s My Name.

Sí, hay más de medio siglo de historia que ilustra el nombre de Ringo. Sin embargo, de la mejor manera posible, tocar la batería sigue siendo la locura de Ringo y lo mantiene en el tiempo. Como Starr recuerda cariñosamente: “Cuando era adolescente, mi madre siempre decía ‘Hijo, estás más feliz cuando estás tocando’. Y todavía es cierto hasta día de hoy. Estoy bendecido. Tuve un sueño cuando tenía trece años, y anoche toqué con todos mis amigos en el Greek, y he estado formando bandas All Starr durante 30 años. Y todavía es emocionante“.