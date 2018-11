Rihanna exige a Trump que no use su música en campaña

La presidencia de Donald Trump está dejando, como era de esperar, un gran número de titulares a nivel político. Sin embargo, también empiezan a ser habituales las noticias en las que aparece su nombre en medios musicales debido al uso que hace de las canciones de algunos artistas sin su consentimiento para campañas políticas del partido republicano. La última artista afectada por este suceso ha sido Rihanna.

La cantante, después de enterarse de que su tema Don’t Stop The Music había sido utilizado en uno de los mítines de la campaña de las elecciones legislativas estadounidenses, declaró por Twitter que “ni yo ni nadie de mi entorno estaría presente o relacionado con uno de esos trágicos mítines”.

Not for much longer…me nor my people would ever be at or around one of those tragic rallies, so thanks for the heads up philip! https://t.co/dRgRi06GrJ

— Rihanna (@rihanna) November 5, 2018