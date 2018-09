Richard Reed Parry (Arcade Fire) presenta su nuevo disco en solitario con “I Was in the World (Was the World in Me)”

Además de su papel como multi-instrumentalista en Arcade Fire, Richard Reed Parry tiene una brillante carrera en solitario, y este mismo viernes va a lanzar su nuevo trabajo titulado Quiet River of Dust Vol. 1. Para presentarlo, hoy nos deja escuchar una nueva canción acompañada de un vídeo del artista interpretándola en directo. La elegida es I Was in the World (Was the World in Me), sobre la que nos dedica las siguientes palabras:

“Es una canción sobre los elementos y nuestros cuerpos inextricablemente entrelazados, sobre ser un ser humano y experimentar un momento en la naturaleza que es tan directo y poderoso que perdemos nuestro sentido de dónde terminamos y comienza el mundo que nos rodea.

Se trata de un momento al mismo tiempo maravilloso y aterrador de ‘perderse’: nadar en un río, darse cuenta de que la misma sensación táctil hermosa que se tiene en el agua es, en cierto modo, una versión viviente de lo que podríamos experimentar en el momento de nuestra muerte. Las moléculas de nuestro cuerpo fusionándose realmente con las moléculas del mundo que nos rodea … nos convertimos en cenizas, arrojados al mar, absorbidos en las nubes, lloviendo sobre la tierra y en los ríos mientras giramos, giramos y volvemos a girar“.

Por ahora, solo ha confirmado conciertos en Estados Unidos y Canadá, así que por el momento no sabemos si podremos llegar a disfrutar de sus canciones en directo.