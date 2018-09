Richard Ashcroft critica la excesiva carga política de los artistas actuales

Hay que reconocer que Richard Ashcroft es uno de esos artistas que siempre ha tenido algo interesante que decir a lo largo de su carrera, y ahora que está de vuelta promocionando su nuevo disco en solitario, estamos seguros que nos seguirá dejando pequeñas perlas de sabiduría, o en ocasiones, todo lo contrario.

En una de las primeras entrevistas que llega a nuestros oídos, en la Radio X británica, Ashcroft se ha quejado de los artistas que se dedican a difundir mensajes políticos una y otra vez, ya que en su opinión, se olvidan de que su función principal es entretener al público.

“Hay muchos artistas que no pueden componer una canción, no pueden cantar y no pueden tocar, así que acaban siendo una especie de semi-líderes políticos, o se creen que tienen que tener un montón de causas en las que involucrarse para esconder el hecho de que no saben hacer lo que querríamos que un artista hiciese.

Para mí, si alguien está pagando una cantidad de dinero que le ha costado trabajo conseguir para verme tocar, creo que lo último que quieren es que les meta una charla sobre lo mal que está el mundo o que les diga lo que tienen que votar“.

Sin embargo, eso no quiere decir que las letras deban ser planas y no tener profundidad alguna, sino todo lo contrario, pueden ser críticas y tratar temas de actualidad pero sin esperar discursos eruditos ni olvidar la función de que el público pase un buen rato y se olvide de sus problemas disfrutando de la música.

Está claro que esta es la opinión de Richard Ashcroft y que muchos otros artistas no estarán para nada de acuerdo, pero él sí que tiene claro el camino que personalmente quiere seguir.

Su nuevo disco, Natural Rebel

Será el quinto álbum de su carrera en solitario después de liderar the elder. Será publicado el 19 de octubre y después se pondrá en marcha por una gira en el mes de octubre y noviembre por ahora no saldrá del Reino Unido.

Os dejamos con su nuevo videoclip recién estrenado para el single Surprised By The Joy