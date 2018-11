Rews se suman al cartel del Mad Cool Festival

Justo cuando algunos empezaban a comentar la ausencia de mujeres en el cartel del Mad Cool Festival, las últimas confirmaciones están corrigiendo esa situación. Si ayer fue la finlandesa Alma, hoy es el turno del dúo británico Rews, que se unen a bandas como The Cure, Vampire Weekend, The National, The 1975 o Vetusta Morla, entre otras.

Rews es un dúo de rock alternativo con sede en Londres / Belfast y formado por Shauna Tohill y Collette Williams que acudirá a Madrid presentando su álbum debut, Pyro, publicado a finales del pasado año

Recordemos que Mad Cool Festival se celebrará en el Espacio Mad cool Valdebebas – IFEMA de Madrid entre los días 11 y 13 de julio. Las entradas saldrán próximamente a la venta.