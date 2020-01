Retrasada la fecha de publicación del nuevo disco de The 1975

Los fans de The 1975 llevan tiempo esperando novedades de tu banda, y es que desde que anunciaron su cuarto disco Notes On a Conditional Form, se ha ido retrasando la fecha de salida, hasta el punto de que muchos fans ya estaban dudando cuándo iba a producirse. Sin embargo, Matt Healy, cantante del grupo ha querido mantener informados a sus fans a través de un encuentro en Instagram Live, en el que ha confirmado que el nuevo disco no saldrá hasta el 24 de abril frente a la fecha inicialmente prevista para el 21 de febrero. ¿Conseguirán mantener este compromiso en esta ocasión?

Para Healy, la explicación de este retraso es sencilla: “Hemos estado terminando a nuestro disco, así que hemos estado muy ocupados. Nos lleva alrededor de tres meses poder editar un disco en vinilo, así que finalmente tendrá que publicarse algo así como el 24 de abril“. Igualmente, el cantante también ha afirmado sentirse muy orgulloso de listo y que toda la banda adora el resultado final.

En las próximas semanas, la banda dará a conocer otras 4 canciones del álbum, empezando por Me & You Together Song, que de este modo se unirá a las ya conocidas Frail State Of Mind, People y The 1975.