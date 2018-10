Resurrection Fest presenta a Slipknot como cabezas de cartel

“¡Por fin, la banda más pedida a lo largo de nuestra historia durante todos estos años pisará Viveiro!”. Con estas palabras anuncia la organización del mítico Resurrection Fest Estrella Galicia su última confirmación; y es que se trata, ni más ni menos, de Slipknot.

Los americanos serán la cabeza de cartel del Resurrection Fest Estrella Galicia 2019, en un concierto (de producción completa), en el que presentarán su próximo disco, además de deleitar a sus seguidores con todos sus éxitos en uno de los mayores conciertos que ha acogido el festival gallego.

La organización también deja caer que quedan muchas más sorpresas y bandas por anunciar en su cartel, el cual se compone ya de nombres tan potentes como Parkway Drive, Within Temptation, Trivium, Testament, Cradle of Filth, Kvelertak o Cult Of Luna, entre otros tantos.

La 14ª edición del Resurrection Fest Estrella Galicia 2019 se celebrará en Viveiro (Galicia) del 3 al 6 de julio de 2019; y las entradas ya están a la venta aquí.