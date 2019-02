Real Estate, “sorprendidos” de que su música suene en un documental sobre las teorías que defienden que la Tierra es plana

A muchos les ha sorprendido que una canción de Real Estate haya sonado en un documental sobre las teorías que dicen que la Tierra es plana. Se trata de Behind The Curve, ya está disponible para ver en Netflix, y la canción es Horizon.



Un fan de la banda, sorprendido al escuchar el tema, preguntó a la banda en Twitter cómo se sentían al ver la canción en el polémico documental, Y lo más curioso fue darse cuenta, al ver la respuesta del grupo, que ni siquiera sabían que se estaba usando y, por supuesto, que en ningún momento habían aprobado la cesión de la misma.

Haven’t seen the movie yet. Found out about our song being in it last night from a friend, and while I do think it’s a pretty funny recontextualization to use our song Horizon in a doc about flat earthers, no one in the band approved it.