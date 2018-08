Razorlight vuelven después de diez años con nuevo disco y cuatro canciones de adelanto

¿Os acordáis de Razorlight? Sí, hablamos de esa banda al más puro estilo del pop-rock británico que alcanzó el éxito (y unas cuantas polémicas) en la primera década del siglo con discos como el estupendo Up All Night de 2004 y su homónimo Razorlight de 2006, antes de caer progresivamente en el olvido tras su último lanzamiento Slipway Fires en 2008.

Tras varios intentos, parece que el grupo está dispuesto a volver en serio, con una formación en la que se lo queda su líder Johnny Borrell de los miembros originales, y por ello mismo hoy nos anuncian los detalles de su disco Olympus Sleeping del que además nos presentan cuatro canciones de una sola tacada.

Según Borrell, este trabajo supone una “carta de amor al rock and roll“, y nos podemos imaginar que le ha costado componerla, nada menos que 10 años poniendo fin a una espera con el lanzamiento previsto para el 26 de octubre. “Hemos intentado recrear la energía eléctrica de nuestro primer disco, la artesanía pop-rock del segundo y la ambición lírica del tercero“, afirma. Casi nada…

En cuanto a sus nuevos acompañantes en esta aventura, se ha rodeado del guitarrista David Ellis y el baterista Martin Chambers de The Pretenders.

Si tienes curiosidad por conocer el sonido de esta nueva etapa, ya están disponibles los vídeos en directo de las canciones tituladas Olympus Sleeping, Japanrock, Sorry? y Got To Let The Good Times Back Into Your Life.

Escucha Olympus Sleeping de Razorlight

Escucha Japanrock de Razorlight