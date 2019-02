Rami Malek se hace con el Óscar a mejor actor por su interpretación de Freddie Mercury

Bohemian Rhapsody, el biopic sobre la vida de Freddie Mercury, ha sido uno de los fenómenos cinematográficos el año, y es que la interpretación de Rami Malek es de las que difícilmente podrán ser olvidadas. Así opinan también los miembros de la Academia del Cine en Estados Unidos, que han decidido otorgar el Óscar al Mejor Actor a Malek en la ceremonia de este 24 de febrero.

Malek se ha impuesto así a nombres como Bradley Cooper, Christian Bale, Willem Dafoe y Viggo Mortensen, mostrándose emocionado por el reconocimiento a su trabajo al mismo tiempo que afirmaba que el éxito de la película demuestra que el público echaba de menos historias como la que ésta cuenta.

No fue el único momento en el que Queen fueron protagonistas, ya que la banda británica junto a su actual cantante Adam Lambert inauguró la ceremonia con una mezcla de We Will Rock You y We Are The Champions.

En la parte musical de los premios, también destacó el premio recibido por Lady Gaga junto al actor Bradley Cooper por el tema Shallow a la Mejor Canción Original.