Radiohead, The Cure, Devo, Kraftwerk y Janet Jackson entre los nominados al Rock Hall of Fame 2019

Ya se ha anunciado la lista de nominados para el Rock and Roll Hall of Fame de 2019 y entre los seleccionados hay grandes nombres.

Entre las bandas que repiten nominación de años posteriores encontramos a grandes artistas como son Radiohead, The Cure, Rage Against the Machine, Kraftwerk, MC5, Janet Jackson, Rufus & Chaka Khan, LL Cool J y The Zombies.

Por su parte los nominados por primera vez a este Hal of Fame son gente tan interesante y relevante como Devo, Roxy Music, Stevie Nicks, Todd Rundgren, John Prine o Def Leppard.

La selección se hará mediante votación de los fans en la propia web del Rock Hall, así que ya lo sabes, simplemente registrándote podrás votar por tu artista o grupo favorito. Los seleccionados se harán públicos este mes de diciembre.

Es curiosa también la lista de anteriores nominados que este año han quedado fuera, entre ellos nos encontramos a Kate Bush, The Replacements, The Smiths, Depeche mode, NIN, Eric B. & Rakim, los hardcoretas Bad Brains, Eurythmics, Jane’s Addiction banda madre del rock alternativo de los 90’s y el country rocker Gram Parsons.

Este año se incluyeron en el Rock & Roll Hall of Fame a Nina Simone, Dire Straits, Bon Jovi, the Cars, The Moody Blues y Sister Rosetta Tharpe.

Sean quienes sean los elegidos para el próximo año, lo cierto es que la gala será digna de ver, como cada año.