¡Radio Birdman tocará en Madrid!

Hablar de Radio Birdman es hacerlo de una banda de culto australiana imprescindible, nacida a mediados de los 70’s en Australia, dentro de la emergente escena punk que abanderaban los Saints (imprecindible su primer LP (I’m) Stranded) y la banda que nos visita, en el hemisferio Sur, los Sex Pistols, los Damned, los primeros Clash y otros en UK, y los Ramones y otros representantes del proto punk como los Stooges, MC5, etc.

Sin embargo, Radio Birdman eran distintos, y con apenas un EP y dos LPs en tan solo cinco años, del 76 al 81, se disolvieron hasta volver a reunirse en este siglo para sacar nuevo material en 2006, y hasta la fecha.

Pero, claro, dos personajes como Deniz Tek y Rob Younger son suficiente como para dejar una huella que no olvidarás jamás una vez hayas escuchado su primer álbum Radios Appear. La personalidad y energía de ese trabajo son tan inolvidables como el Never Mind the Bollocks o el primer trabajo de los Ramones: es sublime, arrollador y te hace fan desde ese momento.

Si has sabido de ellos en los últimos tiempos, pese a ser más mayores y con algunos cambios en su formación, la adrenalina es la misma que transmitían hace ya cuatro décadas y conserva aquella explosividad del estilo garage y del punk rock primigenio. New Race, Do the Pop, Descent into the Maelstrom, Lovekills, Murder City Nights… excelentes, la mayoría trepidantes, y las más tranquilas, soberbias, en un trabajo que alcanzó en 2010 el prestigio de 13º mejor álbum de rock australiano.

Y ¿qué hicieron Tek y Younger en tantos años? Younger formó un interesante y más prolífico combo, los New Christs, y Tek (originario de Detroit pero aussie de adopción) formó The Visitors, y además sacó adelante una superbanda junto al stooge Ron Asheton, Dennis Thompson (batería de MC5) y Masuak de los propios Radio Birdman. New Race, que sacó un solo álbum que comportó una gira de apenas 17 shows en el país canguro, fue el nombre de tan glorioso grupo.

Deniz, quizás aburrido por el paso del tiempo, se licenció en Físicas en los USA. ¿Por qué o para qué? Pues nadie lo sabe. Como quizás pocos sepan la anécdota que encierra la canción más famosa de los australianos, y que merecía un capítulo especial. Aloha Steve & Danno, fantástico tema con la energía habitual, puede confundir a más de uno cuando llega el solo de guitarra que es casi clavado al tema cabecera de… ¡Hawaii 5-0!

De hecho, serán muchos los que crean que la productora de la serie compró los derechos de tan pegadizo fragmento que no pasa desapercibido a nadie. Sería hasta lógico. Pero seamos honestos y contemos la verdad para entender que Tek nunca fue un tipo normal. Una azarosa tarde, el bueno de Deniz zapeaba su televisión cuando se topó con la sintonía de uno de los capítulos capitaneados por Steve McGarrett, y se dijo: “Esta intro quedaría de perlas en la canción en la que ando trabajando”. Y la colocó, no sin dejar muestras de su honestidad, no sólo en el título del tema sino en toda la letra de una canción en la que Younger no deja lugar a ninguna duda. Bueno, quizás sí que deja una: ¿Acaso Rob y Deniz no serían fans de la serie?

En la Sala Caracol de Madrid, el 31 de octubre. Si te pierdes quizás la última oportunidad de ver por España, por Europa, a estos integrantes del salón de la fama del rock aussie, puede que no te lo perdones nunca.