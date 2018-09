R.E.M. repasan su pasado con una completa colección de rarezas y grabaciones inéditas en la BBC

Hemos de confesarlo. Echamos de menos a R.E.M. A lo largo de 30 años, con sus momentos mejores y peores, siempre han estado allí, y aún a veces nos encantaría que cambiasen de opinión y decidiesen volver a sacar un disco. Pero no, sabemos que eso no va a ocurrir.

Sin embargo, lo más cercano que vamos a estar a escuchar nuevas canciones del grupo es la colección de grabaciones inéditas y rarezas de sus sesiones en la BBC que publicarán el próximo 19 de octubre.

En total, será una colección de 8 CDs y un DVD que incluirá, entre otras grabaciones, la sesión que protagonizaron con el mítico John Peel en 1998, su actuación en el Live Lounge de Radio 1 en 2008 e incluso su presencia como cabezas de cartel de Glastonbury en 1999.

Son solo algunos de los momentos a destacar, ya que si investigáis un poco más en los contenidos completos, os aseguramos que podréis encontrar muchas más joyas ocultas. Y para mostrarnos una, aquí tenemos como “adelanto”, por decir algo, su interpretación de Losing My Religion en Into The Night en el año 1991.

Pasarán los años, siete ya desde que dijeron adiós en 2011, y no dejaremos de echarles de menos…