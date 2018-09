Quique González exige a David Guetta que devuelva el caché de su concierto cancelado en Santander

Para todos aquellos deseaban ver a David Guetta en Santander como una de las principales atractivos de La Campa Santander durante la Semana Grande de la capital cántabra, su cancelación a última hora supuso una auténtica decepción, pero para los organizadores del concierto, fue también un problema económico difícilmente solucionable que, tal y como se están desarrollando los acontecimientos, seguramente les lleve a una inevitable bancarrota.

Por eso mismo, Quique González ha saltado a la palestra defendiendo a la organización del concierto en redes sociales y hablando directamente en unos términos muy duros y directos al DJ francés, que por el momento no ha contestado.

Hola @davidguetta! ¿ Cómo va lo de Santander? ¿ Tienes la conciencia tranquila? Te la suda un poco, ¿verdad?. ! Pero si solamente tenías que traer el pincho! Vas a dejar a unos cuantos amigos en la bancarrota. No hay derecho. Te bañas en billetes. Págales, joder. — Quique Gonzalez (@quique_gonzalez) September 1, 2018

Sin embargo, además de no haber conseguido respuesta alguna del francés, Quique González ha sufrido críticas de los fans del artista, no tanto por el hecho concreto de su opinión sobre el concierto fallido de Santander, sino porque consideran que habla de una forma peyorativa de la labor que hacen los DJs. Como no puede ser de otra manera, y por el otro lado, también hay muchísimos, de hecho muchos más, que han alabado su valentía mostrando su opinión tan abiertamente y dando su apoyo a los organizadores de la Campa Santander en un momento tan difícil para ellos.

Historia de un desencuentro: David Guetta y Santander

El pasado sábado 28 de julio, el archifamoso DJ francés se excusó unas pocas horas antes de la actuación con un breve vídeo en el que simplemente afirmaba que su avión privado no había podido despegar del aeropuerto de Moscú y, por ello se veía forzado a cancelar su espectáculo. Sin embargo, muchos sospecharon de las verdaderas razones de su ausencia, ya que al día siguiente le esperaban en uno de los principales festivales de electrónica del continente, el belga Tomorrowland, donde sin embargo no faltó a la cita.

Fue entonces cuando se produjo el primer cruce de comunicados entre los organizadores y el DJ. Por parte del francés, afirmó haber ofrecido alternativas para realizar el concierto, mientras que los organizadores explicaron en 12 puntos su postura, solicitando entre otras cosas que el artista devolviese su caché para así poder hacer frente a los gastos de la devolución de las entradas. Un mes después, por lo que sabemos, no han vuelto a saber del francés y por supuesto el dinero no ha sido devuelto, mientras que una votación en el Ayuntamiento de Santander ha determinado la devolución del dinero para los usuarios, tal y como confirma el Diario Montañés.

Esperamos que muy pronto pueda haber una solución para un tema tan desagradable y que sea lo más justa posible tanto para la organización como para los usuarios.