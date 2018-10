“Quiero que mi nuevo álbum pegue fuerte y retumbe en el pecho”, anuncia Solange sobre su nuevo álbum

A diferencia de lo que está ocurriendo en el panorama otoñal de la música pop, en el que prácticamente no se prevén nuevos álbumes de artistas de talla internacional, en España estamos teniendo un Otoño cargadito de precipitaciones. En esta sequía del pop a gran escala, se avecina un chubasco porque Solange acaba de anunciar que su nuevo álbum ya está preparado para salir a la venta en cualquier momento.

Desde su anterior y exitoso álbum A Seat At The Table (2016), que ella misma definió como “un proyecto sobre identidad, empoderamiento, independencia, dolor y curación“, la cantante ha llevado a cabo proyectos artísticos, de moda y hasta de diseño de interiores, pero nada relacionado con la música. Es por eso que el lanzamiento de su nuevo trabajo no nos deja indiferentes.

No se sabe mucho sobre el nuevo disco, de hecho, no conocemos ni el nombre. Lo que sí se sabe es que la artista se ha movido por lugares como Jamaica, California o Nueva Orleans, por lo que se podría deducir que el estilo del nuevo disco irá de la mano con la cultura afroamericana de Estados Unidos y que al igual que en su anterior álbum Solange no perderá su actitud reivindicativa. Según ella, “hay mucho jazz. Pero con electrónica, drum’n’bass y hip hop“.

Aún no se ha desvelado una fecha concreta en la que su disco verá la luz pero, en una entrevista con The New York Times, nos asegura que su nuevo trabajo “llegará al mundo en el momento momento más misterioso e inesperado“.

Todavía habrá que esperar un poco para conocer su nueva obra pero hasta que eso ocurra, os dejamos con Don’t Touch My Hair, una importante aportación para el feminismo negro.