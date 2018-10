¿Quieres que vuelva Blur? Pon en marcha una multitudinaria petición global

Blur podrían volver… pero solo si se produce una petición multitudinaria a nivel global.. Esa es la condición que Damon Albarn ha puesto en una entrevista con el canadiense Toronto Sun, y ya es toda una novedad, ya que hasta ahora la respuesta solía incluir siempre un “no” bastante más claro.

Sin embargo, la duda es saber a qué se refiere por “multitudinaria” y “global”, ya que obvió dar cifras concretas, no vaya a ser que se alcancen y se vean en un compromiso con sus fans.

Quizá la segunda opción que ofreció Albarn sea más fácil, ya que también dió la posibilidad de que lo hagan simplemente porque les apetezca. Pues ojalá eso ocurra, aunque teniendo en cuenta la cantidad de proyectos en los que está embarcado el británico y las carreras propias de sus compañeros, parece poco probable que puedan juntarse de nuevo, aunque tampoco lo parecía hace unos años, por lo que la esperanza será lo último que perdamos.

Mientras tanto, seguiremos disfrutándole al frente de Gorillaz y con el anunciado retorno de The Good, The Bad and The Queen.