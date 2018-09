¿Qué festival español se hará con The Cure el próximo verano?

The Cure han hecho un anuncio que nos tiene a todos los medios musicales y aficionados al grupo haciendo cábalas sobre qué posible festival les traerá a España el próximo verano.

Según las declaraciones de su propio líder Robert Smith en twitter, The Cure grabará nuevo material muy pronto, pero lo más interesante es que ha asegurado que harán alrededor de 20 festivales el próximo verano, y claro, teniendo en cuenta que algunos de los más importantes tienen lugar en nuestro país, esperamos que nos visiten en algún momento.

WE WILL BE HEADLINING AROUND 20 FESTIVALS NEXT SUMMER – MOSTLY IN EUROPE – DETAILS WILL BE POSTED ON https://t.co/49DRnrHwz0 AND https://t.co/ioCddDeOr2 WHEN WE GET THEM https://t.co/JWL7vnY17b

— ROBERT SMITH (@RobertSmith) September 21, 2018