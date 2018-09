¿Qué está pasando con Africa, la canción de TOTO?

Todos amamos Africa, uno de los mayores hits del AOR de los 80. Una canción que hemos escuchado miles de veces en esas emisoras de viejos hits, en largos viajes en el coche de nuestros padres, o la hemos puesto irónicamente en alguna fiesta, pero lo que está pasando ahora con este tema no es normal y hasta Steve Lukather, guitarrista fundador de la banda, se pregunta qué demonios está pasando con la canción.

Aquí te la ponemos en caso de que no lo conozcas:

Todo surge a raíz de que un club de Bristol haya decidido ponerla en loop, durante toda una noche.

El club llamado, Exchange, pondrá Africa a todo trapo desde las 11 de la noche hasta las cuatro de la mañana, lo que ha hecho que Lukather, a través de su cuenta de twitter, lo considere una tortura peor que el “waterboarding”

This could be worse than waterboarding !! lol

I mean WTF is going on with this tune?

I mean its been GREAT for us in many ways but we recorded this as a deep cut track in 1981. NO idea what it would become! ( pun intended)

You think YOU are sick of it? But ..it’s a gift now. https://t.co/rPWHNFcCeX

— Steve Lukather (@stevelukather) 22 de septiembre de 2018