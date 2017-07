Purity Ring lanzan nuevo tema por el aniversario de su debut

El dúo canadiense Purity Ring han publicado un nuevo tema con motivo del quinto aniversario de su álbum debut, Shrines. La propia Megan James ha declarado en un comunicado que, con este tema, Asido, se imagina “a un tractor cavando tumbas, llorando sangre y barriendo huevos hacia su interior”.

Además, la banda ha compartido un vídeo dirigido por Megan e ilustrado por Tallulah Fontaine que contiene la letra de la canción. Esta pista no es otra cosa que una gota más de nuevo material, escaso por su parte pues tras su segundo LP, Another Eternity, el grupo no ha lanzado más que remixes de temas como Rise (de Katy Perry). In a Better Place (de Mew) y Life (de los californianos HEALTH).

Asido, “As I Do”, es una pista algo más popera que el estilo propio de Purity Ring pero con un estribillo repetitivo bajo la frase “fell as lonely as I do” (manteniendo el toque tétrico y, ligeramente, emo propio de las letras del díuo). Lo que fue un avance de fin de semana y un consecuente teaser deja a seguidores y respetable con un regusto sabor de boca y ganas de más material de la banda.