Publican tres versiones alternativas de “While My Guitar Gently Weeps” de The Beatles

Poco a poco vamos conociendo más detalles de la reedición del White Album de The Beatles, con motivo de su 50 aniversario. Junto a esta demo y el LP remasterizado habrá un total de 27 demos acústicas y 50 sesiones de grabaciones del disco. Una de esas demos es While My Guitar Gently Weeps, descubierta recientemente, y lanzada antes de la publicación de la reedición de The White Album, el próximo 9 de noviembre. Esta demo fue realizada en 1968, y es una de las tres nuevas versiones que serán publicadas por primera vez.

En la demo se escucha a su compositor, George Harrison, dando instrucciones y líneas de canto que fueron eliminadas en la versión final de la canción. Al fondo se puede escuchar a Paul McCartney aprendiendo los acordes mientras Harrison toca la guitarra.

Este acústico también va acompañado de una demo del tema grabada por George Harrison en Esher, Surrey, que os dejamos a continuación…

Y finalmente, una nueva mezcla realizada este mismo año, con la que concluimos esta noticia…