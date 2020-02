Princess Nokia anuncia dos nuevos álbumes para el 26 de febrero

La rapera neoyorquina de ascendencia puertorriqueña Destiny Nicole Frasqueri, más conocida como Princess Nokia, ha anunciado no uno, sino dos nuevos álbumes que saldrán esta misma semana. Concretamente, la dupla de discos llegará a las plataformas y tiendas este miércoles 26 de febrero vía Platoon.

Los dos trabajos se titulan Everything Is Beautiful y Everything Sucks. El primero, grabado por Princess Nokia entre Nueva York, Puerto Rico y Los Ángeles, es, según apunta un comunicado, “una representación del lado sensitivo y femenino de la artista de género no binario“. Por otro lado, el segundo se describe como una “descarada, implacable e insistente” colección de piezas grabada en una semana en Nueva York con el productor Chris Lare.

Princess Nokia ha compartido además un avance de cada una de las referencias. Green Eggs & Milk, que cuenta con videoclip oficial, es el adelanto escogido de la cara adorable de la intérprete, mientras que Practice muestra su versión más agresiva.

Vídeo de Green Eggs & Milk

Audio de Practice