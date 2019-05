Primavera Sound – Viernes: nuestras 10 propuestas

Viernes, segunda jornada, en el Parc del Fòrum, del Primavera Sound, seguimos con nuestras recomendaciones ya que el día volverá a estar cargado de propuestas muy interesantes. Así que aquí os dejamos con 10 conciertos en los que nos podrás encontrar. (Aquí os dejamos con el mapa del recinto para que situáis cada uno de los escenarios)

Putochinomaricón

17:45 / Escenario Pitchfork

El claro ejemplo de lo que es coger lo que dicen tus haters y crear arte con ello. Chenta Tsai coge sus experiencias personales, la cultura de internet, el punk y lo kitsch y lo mezcla todo. Como resultado tenemos unas piezas musicales pegadizas y alegres pero cargadas de ironía y crítica. Un discurso que no deja de ser político, alegando contra el racismo, contra la homofobia, contra la normatividad y contra el supuesto buen gusto. De lo más renovador que ha salido en nuestro país estos últimos años.

CHAI

19:00 / Escenario OCB Paper Sessions

Directas de Japón, este grupo formado por cuatro jóvenes será lo más kawaii que veréis en esta edición del Primavera Sound (y, posiblemente, de la historia del festival). Ropa chillona y alegría desbordante. Los ritmos frenéticos del punk y el rock con el color rosa y dulce del K-Pop. CHAI es sinónimo de canciones potentes e imperfectas que harán saltar y disfrutar a todo aquel que se acerque a disfrutar de lo que se está cociendo en el panorama rock del país nipón. Si les dais una oportunidad, caeréis inmediatamente enamorados de Mana, Kana, Yuki y Yuna.

Carly Rae Jepsen

20:30 / Escenario Seat

La joven canadiense encontró la forma pop perfecta con su primer singles, “Call Me Maybe”, que la lanzó al estrellato indiscutible. Pero no quiso quedarse aquí, no se acomodó y se rodeó de productores creativos y rompedores para renovar su sonido y también hacer evolucionar el género. Y así lo consiguió con su segundo (y magnífico) disco, ‘EMOTION’. Ahora acaba de presentar su tercer álbum, ‘Dedicated‘, moviéndose hasta un pop un poco más introspectivo y personal pero igual de bailable y pegadizo.

Janelle Monáe

21:35 / Escenario Pull&Bear

Cindi Mayweather es cantante, actriz, bailarina, activista… Una showgirl en mayúsculas. Su último álbum, ‘Dirty Computer’, es su más personal y directo. La ciencia ficción y el futuro se mezclan con un discurso que habla de género, raza, placeres, de sentir, sangrar, de todo y de nada. Todos somos androides y cada uno perfecto. Y su música está llena de energía, pasión, guitarras y R&B con un poco de Prince en su esencia. De Janelle Monáe os podéis esperar un gran espectáculo al nivel de las mejores artistas musicales del siglo XXI.

Miley Cyrus

23:10 / Escenario Seat

El viernes del Primavera Sound es el día más pop; y no hay pop en esta década sin la presencia de Miley Cyrus. Con tan solo 26 años ha vivido de todo, y su música también ha evolucionado y madurado en muy poco tiempo. Su empoderamiento femenino se da la mano con su independencia individual y la fiesta. Del country al pop en mayúsculas. En breves presentará nuevo disco, y en el festival barcelonés presentará alguna de sus canciones. Uno nunca sabe qué esperar de un concierto de la joven americana… Pero, lo que está claro, es que no dejará indiferente a nadie.

Yves Tumor

00:55 / Escenario Pitchfork

La presencia de Sean Bowie es tan particular y hipnotizante que sería capaz de llenar los corazones de todos los asistentes. Y su música no deja de ser igual de curiosa y única. Su último LP, una auténtica joya, ‘Safe in the Hands of Love‘, mezcla el shoegaze, el ambient, el R&B, el soul, la psicodelia, el noise, el funk… Un estilo único que te golpea el alma y te deja atónito. Todo con una performance que bebe del glam (llevándolo a otros niveles) y en la que Yves Tumor puede aparecer vestido con neopreno y tutú.

Robyn

01:55 / Escenario Seat

Hacía muchos años que esperábamos nueva música de Robyn. Y, cuando el Primavera Sound anunció que además estaría en esta edición del festival, el éxtasis explotó. La artista sueca cambió el panorama pop con su obra maestra ‘Body Talk’ y su himno “Dancing On My Own”. Con su música, la pista de baile se convierte en un espacio de emoción, amor propio y libertad espiritual. Con su último disco, ‘Honey’, Robyn ha demostrado que sigue en plena forma. Así que, seguramente, su concierto será de los MVPs de este 2019.

Mura Masa

03:05 / Escenario Ray-Ban

Estos últimos años han salido varios productores británicos que han brillado en las listas de éxitos internacionales: Jamie XX, SBTRKT o Mura Masa. Este joven, con poco más de 20 años, encontró la fórmula para crear hits que le permitió colaborar con artistas del nivel de A$AP Rocky o Damon Albarn. Sus resultados tanto han convencido a los que buscan temas de fácil acceso como a todos aquellos que buscan un poco más de transgresión en la electrónica. Hablamos de canciones vivas, llenas de colores y que te adelantan a lo que sonará en pocos años. Preparad las deportivas que os vais a cansar.

Peggy Gou

04:10 / Escenario Ray-Ban

Si con Mura Masa se han encendido todos vuestros sensores del placer, no sufráis, solamente se trata del calentamiento. La verdadera bomba de baile llega justo después con la koreana Peggy Gou. La DJ no deja de viajar por todo el mundo y llenando las pistas de baile por las que pasa. Se ha convertido en una de las actuales reinas del house, con composiciones que beben del disco y de los orígenes de las pistas de baile. Dejaos llevar por su batuta, ya que ha descubierto el secreto para animar sin pausa a todos aquellos que la escuchan.

Iglooghost

04:15 / Escenario Pitchfork

Una de las propuestas electrónicas más especiales y únicas de esta edición del Primavera Sound. Tal y como los del festival definen, Iglooghost ha creado un imaginario plástico que se podría definir como una mezcla de Picasso y ‘Hora de Aventuras’ bajo los efectos del LSD. Y su música no deja de ser igual de única y poco ortodoxa. Beats vanguardistas en toda regla, el synth-pop se mezcla con el dubstep, destruyendo todas las construcciones electrónicas que ha habido nunca y creando piezas únicas. Piezas de colores que van mutando de tal forma que el oyente no puede prever. Abrid la mente y dejaos sorprender por el joven británico.