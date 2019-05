Primavera Sound – Sábado: nuestras 10 propuestas

Sábado, última jornada, en el Parc del Fòrum, del Primavera Sound. Vuelve a ser un día cargado de actuaciones muy interesantes, y os queremos ayudar a tener el mejor final posible de festival. Así que aquí os recomendamos 10 conciertos en los que nos podrás encontrar. (Aquí os dejamos con el mapa del recinto para que situáis cada uno de los escenarios)

Tirzah

17:30 / Auditori Rockdelux

10 años se ha estado cociendo ‘Devotion’, el último trabajo de la británica Tirzah. Y ha valido la pena. Con él, la joven se postula como una de las voces más creativas del panorama urbano del Reino Unido. Música que entra bien sea la hora que sea, y que mezcla el pop (aunque se salte algunas de sus rígidas reglas), con toques de soul y el aura del R&B. Eso sí, siempre con una atmósfera melancólica, íntima y personal que proviene, en gran parte, a la magnética y dulce voz de la cantante.

Nilüfer Yanya

19:25 / Escenario Pitchfork

En tan solo 3 años Nilüfer Yanya se ha ganado un nombre en la escena indie internacional. La unión de sus riffs de guitarra con su voz es digno de los ángeles y de una magia desconocida e hipnotizante. Artistas como The XX o Mitski ya han caído rendidos ante sus composiciones. Siguiendo la tradición británica de los últimos años, la podríamos definir como una mezcla de King Krule con Adele. ¿Curioso, verdad? Pues no os la perdáis, os va a encantar.

Kali Uchis

20:45 / Escenario Seat

La nostalgia y melancolia hecha pop. Si queréis un aire fresco dentro de un género tan poblado, Kali Uchis es lo que buscáis. Su álbum debut, ‘Isolation’, ha causado un gran impacto tanto en crítica como público. Tal y como definen en la web del Primavera Sound, sería la hija entre Amy Winehouse y Selena Gómez. Su sonido mezcla a la perfección el funk sesentero, con el R&B, la música latina, el soul… Preparad para viajar el mundo interno de Uchis, lleno de colores pasteles, vivencias personales y la calidez de la melancolía.

Rosalía

21:55 / Escenario Pull&Bear

La joven catalana juega en casa, y, muy probablemente, sea la gran triumfadora de la noche del sábado en el Primavera Sound. Después de revolucionar el pop contemporáneo cogiendo el flamenco como base, Rosalía presentará en Barcelona la recién estrenada gira de ‘El Mal Querer’. Ha pasado todas las barreras que podría encontrar una artista que no canta en inglés, y se ha transformado en una diva internacional. ‘El Mal Querer’ se ha llevado alabanzas por parte de la crítica de todos los rincones del mundo, así que las quinielas apuntan muy alto para su traslado al directo.

Solange

23:00 / Escenario Seat

Aún me emociono cuando recuerdo el concierto que hizo Solange el 2017 en el Primavera Sound. Fue, sin duda, de los mejores recitales que ha pasado por el festival en los últimos años. Demostró ser la cara del neo-soul, su voz y su presencia hicieron vibrar el mayor escenario del festival barcelonés. Su ‘A Seat at the Table’ ya parecía una obra avanzada diez años a su época, con su último disco, ‘When I Get Home’, la americana ha demostrado que sigue viviendo en el futuro. Empoderamiento de género y de raza. Todo es político y, a la vez, con Solange, todo es amor.

cupcakKe

00:45 / Escenario Pitchfork

Una de las propuestas más polémicas del festival. Pero eso, en los tiempos en los que estamos, siempre es buena y necesario. La joven americana no tiene pelos en la lengua, y dice todo lo que quiere sin cortarse. Pero… Si los raperos lo hacen, ¿por qué ella no? Sus letras son muy ingeniosas e hiperbólicas. cupcakKe tiene una agilidad mental brillante y un talento innato para el hip hop. ¿La prueba? Este pasado 2018 autoeditó dos discos, ‘Ephorize’ y ‘Eden’, con muy buenas críticas por parte de la crítica en ambos. Si os atrevéis, acercaros a verla y desataos también.

Little Simz

01:45 / Escenario Seat Village

De Estados Unidos nos vamos a las calles del Reino Unido para ver una de las jóvenes artistas con más talento que andan por ellas en la actualidad: Little Simz. Con un talento innato para el hip hop y contar historias de forma muy clara, parecido al Kendrick Lamar en sus inicios. Acaba de compartir su tercer disco, ‘GREY Area’, el mejor trabajo que ha hecho hasta el momento, y el más maduro. Aprovechó su paso por una etapa vital complicada para inspirarse y contarlo todo con las minimalistas y suaves bases que acompañan sus composiciones. ¡Atención! Mejor que os pongáis los cinturones, porque Little Simz rapea con una velocidad inhumana (escuchad “Venom”).

Róisín Murphy

02:35 / Escenario Primavera

Si Andy Warhol es el máximo exponente de la pintura Art Pop, Róisín Murphy lo es en la música. La diva irlandesa ya es un mito en mayúsculas. Artista absoluta, sus actuaciones no quiere que se limiten a la música: audiovisuales, puesta en escena, vestuario… Su creatividad contagia todas las partes que conforman un espectáculo. No ha dejado de innovar e ir mutando su propio sonido para estar siempre en el mismo plano que el futuro. Del Moloko de los 90s a ir pensando nuevas formas de concebir la música disco. Si creéis que ya lo habéis visto todo, ella os demostrará que os equivocáis.

Modeselektor

03:40 / Escenario Ray-Ban

Gernot Bronsert y Sebastian Szary no pueden dejar de crear y componer ni un solo minuto. Después de separarse del proyecto Moderat, Modeselektor retoma su carrera en solitario. Han demostrado moverse como el pez en el agua con la electrónica: IDM, ambient, techno, acid, breakbeat… Lo han probado todo y, más importante aún, siempre lo han hecho de forma sobresaliente. Cada uno de sus temas hace que llegues en un estado de catarsis; no hay control, Modeselektor te liberan de todas las ataduras. Así que deja todas tus preocupaciones y déjate llevar por los ritmos hipnóticos del dúo alemán.

Avalon Emerson

04:20 / Escenario Lotus

La DJ americana, se trasladó a Berlín, el 2016 sacó su primer trabajo y se fue de gira por todo el mundo. Hasta aquí todo más o menos normal. Pero, en tan solo dos años, Avalon Emerson se ha convertido en una de las artistas más valoradas y demandadas de las pistas de baile de todo el mundo. Por eso es la mejor opción para cerrar el Primavera Sound 2019. Sus sesiones son alegres pero, por encima de todo, muy profundas y enérgicas. Así que, si pensáis que vuestro cuerpo ya no pide más, los beats de Emerson os irán llenando las pilas de tal forma que, sin que os deis cuenta, la sesión habrá acabado y vosotros aún estaréis en pie y bailando sin parar.